В Петербурге усиливают защиту акватории Финского залива

Военные в Санкт-Петербурге и Ленинградской области усиливают защиту города и акватории Финского залива от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и других воздушных угроз. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов. ТАСС

«Идет формирование кольца радиолокационных станций для предупреждения воздушных угроз», – уточнил Беглов. Москва24

До этого стало известно, что модульный вариант зенитного ракетного комплекса «Бук-М3» может значительно повысить возможности объектовой системы противовоздушной обороны (ПВО) для отражения угроз террористических атак со стороны украинских ракет и беспилотников. Об этом заявили в Аналитическом центре по вопросам воздушно-космической обороны (АЦ ВКО). Газета.Ru