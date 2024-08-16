Назван способ защиты от ракет JASSM

Для защиты от американских крылатых ракет AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM), которые Вашингтон может передать Киеву, России необходимо уничтожить украинские истребители F-16. Такой способ назвал военный эксперт Алексей Леонков. Lenta.ru

Он отметил, что дальность полета базовой версии JASSM составляет 400 километров, а дальность JASSM-ER — более 900 километров. Леонков предположил, что США «втихую» могли поставить Украине небольшую партию ракет. Газета.Ru

«JASSM полностью совместимы с F-16. Передача истребителей Украине изначально предполагала, что будут применяться не только Storm Shadow и SCALP, но и новые для ВСУ ракеты. Один F-16, скорее всего, будет нести одну JASSM. Я думаю, что за штурвал боевой машины посадят западного летчика. Дело в том, что специфика применения оружия предполагает определенный опыт, а украинские военные, прошедшие обучение управлению F-16 экспресс-курсом, не смогут выполнить задачу», — сказал Леонков. Деловая газета «Взгляд»