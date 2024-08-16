Shot: житель Донецка призвал Путина забрать всю Украину после удара ВСУ по ТЦ

Житель Донецка, который спасал людей из горящего торгового центра (ТЦ) "Галактика" после удара украинской армии, обратился к президенту РФ Владимиру Путину с призывом "забрать всю Украину". Об этом сообщает Telegram-канал Shot, публикуя видеозапись обращения. "Огромное количество людей сгорело заживо! Дети! Женщины кричат! Бьются в истерике, потому что их дети там! Мы сколько смогли, вытащили. Твари! Падлы! Украину нужно всю забрать и каждого прочистить!" - сказал мужчина. 16 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли крупный торговый центр "Галактика" в Петровском районе на западе Донецка. По словам главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина, пострадали семь гражданских лиц, в том числе подросток. Также после обстрела в здании начался пожар, площадь которого достигла 10 тысяч кв. метров. До этого двое сотрудников МЧС России, ликвидировавшие пожар в Горловке в ДНР, пострадали при повторном обстреле ВСУ. Отмечается, что во время тушения пожарные несколько раз подвергались обстрелам.