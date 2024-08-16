«Аллигаторы» поразили бронегруппу под Курском и попали на видео

Экипажи российских вертолетов Ка-52 армейской авиации ударили по бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России. Летчики использовали управляемые авиационные ракеты «Вихрь».

Удары наносились по разведанным целям. На видео, распространенным российским военным ведомством, видно, как вертолеты взлетают с площадки базирования и выпускают ракеты. После этого, как отмечается, экипажи выполнили противоракетный маневр и выпустили тепловые ловушки. Вертолеты благополучно вернулись на площадку вылета.

Также стало известно об уничтожении «Ланцетом» танка украинской армии в приграничном районе Курской области. Боевая машина противника была поражена в результате прямого попадания барражирующего боеприпаса.

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Всего же в ходе боев на Курском направлении в течение последних суток украинские силы лишились до 220 военнослужащих, потеряли 19 единиц бронетехники, включая четыре танка и три РСЗО HIMARS. В Минобороны России уточнили, что среди уничтоженной украинской техники два орудия полевой артиллерии и восемь бронетранспортеров. Всего, по данным ведомства, за время боев в Курской области с 6 августа потери ВСУ составили до 2860 человек личного состава.