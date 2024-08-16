Назван размер ущерба Украины от «ударов возмездия»

«Царьград» сообщил, что Киев столкнулся с «ударами возмездия», которые нанесли Украине военный ущерб как минимум на 13 миллиардов рублей. Также удары были зафиксированы в Сумской области.

Ранее из-за атак ВСУ в Курской области ввели режим ЧС федерального уровня и режим контртеррористической операции. В МИД РФ анонсировали жесткий ответ на действия Украины, который «не заставит себя ждать». Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев подчеркивал, что власти Украины понесут наказание за атаки на Курскую область и последствия будут «самыми разными».

Военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко заявил, что объекты и силы ВСУ в Сумской области, граничащей с Курской областью, в последние дни подвергаются атакам дронов и ракет «как никогда ранее».

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Также Шлепченко отметил, что дроны начали атаковать объекты в Киеве еще 15 августа, а продолжались атаки почти до полуночи. По мнению обозревателя, ущерб может превышать 13 миллиардов, так как поражен был позиционный район зенитно-ракетного комплекса IRIS-T. Там находилась и сама установка с ракетами, и командный пункт противника. Шлепченко заявил, что одна такая ПВО стоит около 13 миллиардов.