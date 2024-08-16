Полное уничтожение Вооруженных сил Украины в Курской области займет две-три недели, считает военный эксперт Анатолий Матвийчук. News.ru

По его мнению, украинские военнослужащие уже успели оборудовать одиночные окопы, траншеи, после чего могут приступить к возведению взводных опорных пунктов. «Предположу, что вытеснение и разгром у ВС РФ займут две-три недели», - заключил Матвийчук. NSN.FM

Полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер ранее заявил, что российские силы отбросят ВСУ назад из Курской области в течение ближайших двух-трех недель. Lenta.ru