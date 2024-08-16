Вторжение ВСУ в Курскую область сочли «прикрытием» для более масштабного удара

Военкор Александр Коц предположил, что атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область может быть не главным ударом со стороны Киева. В своем Telegram-канале он не исключил, что командование украинской армии пока не задействовало основные силы, хотя и применило во вторжении почти всю пехотную элиту.

© Telegram-канал врио губернатора Курской области

Коц обратил внимание, что на курском направлении не видели немецких танков Leopard и американских Abrams, которые у противника «все еще есть». Кроме того, не видно авиации, хотя истребители F-16 уже находятся на Украине.

Военкор считает, что возможных направлений удара у командования ВСУ и тех, «кто за ним стоят», немного. Например, атака по Энергодару с целью захвата Запорожской АЭС. Однако если нападение на Курскую область является операцией прикрытия, то масштаб должен быть «куда значительнее».

«Остается Крым. И вряд ли они планируют пиар-акцию, типа Крынок. Скорее всего стоит ждать ударов и по мосту, и по перешейкам, и попытку разрезать нашу группировку на Херсонщине и в Запорожье, и взятие под контроль сухопутный коридор. Это то, что напрашивается в первую очередь», — заявил Коц.

Он добавил, что давление на курском направлении пока не ослабевает. Хотя на основных участках фронта ситуация стабилизирована, то в отдельных районах противник пытается расширять плацдарм. Подошедшие к российским войскам резервы круглосуточно уничтожают противника.