Армия России уничтожила мобильные группы ВСУ, которые пытались проникнуть вглубь российской территории. По ним наносились удары в районах Анастасьевки и Каучука в Курской области. RT на русском

Уточняется, что противник привлек к этой атаке пять боевых бронированных машин, которые поддерживали действия украинской штурмовой группы. ТК Звезда

«Армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами и огнем артиллерии уничтожены мобильные группы противника, пытавшиеся проникнуть вглубь российской территории в районах 1 км западнее Анастасьевки и 1,5 км юго-восточнее Каучука. Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах Александрии, Снагости, Мирного, Казачьей Локни, Коренево, Плехово и Пушкарного», - говорится в сообщении. ТАСС