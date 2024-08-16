В Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) назвали атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область новым этапом эскалации конфликта. Lenta.ru

«Переход военного конфликта в зону ответственности ОДКБ - это новый этап эскалации. Наша аналитическая служба работает в круглосуточном режиме. Мы внимательно следим за развитием ситуации и будем действовать в соответствии с уставом организации. Секретариат [ОДКБ] и соответствующие государственные структуры Российской Федерации обмениваются информацией в рабочем порядке», - информировали в международной организации. ТАСС

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО). Газета.Ru