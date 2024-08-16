Замминистра из Владимирской области снова отправится на СВО

Замминистра образования Владимирской области Геннадий Прохорычев во второй раз решил отправиться на службу в зону СВО. Об этом сообщают «Владимирские Ведомости».

© Соцсети

Ранее Прохорычев уже служил в отдельном медсанбате в 2022-2023 годах. Он получил статус ветерана боевых действий и ушел в запас по возрасту.

В мае 2024-го Прохорычев был назначен на должность заместителя министра образования и молодежной политики Владимирской области. Он курировал военно-патриотическое направление. Прохорычев рассказал «Владимирским Ведомостям», что решил снова отправиться в зону СВО из-за атак ВСУ в Курской области.

«Поступить иначе не могу. Мои родные также поддержали моё решение, вернемся с Победой!», - процитировало издание чиновника.

Ранее саратовский депутат, чемпион мира по боксу по версии WBO Inter-Continental Артем Чеботарев отправился служить в зону СВО. Его тренер сообщил, что решение было принято по личным мотивам.