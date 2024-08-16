Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) из отрезанных от снабжения 80-й, 82-й и 154-й бригад массово переодеваются в гражданскую форму, угоняют авто местных и пытаются покинуть Курскую область под видом мирных жителей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, в полиции уже лежат заявления об угоне по меньшей мере 40 машин из приграничных населенных пунктов. Параллельно российскими бойцами задержаны и пленены по меньшей мере 10 украинских солдат в «гражданке». Все они находились на пути к государственной границе.

В публикации отмечается, что причинами бегства стали отсутствие резервов, нехватка боекомплектов и топлива. Кроме того, проблем приносит отсутствие связи, поскольку интернет от Starlink на территории Курской области не работает.

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Украинские солдаты крадут преимущественно неприметные легковушки, вроде Lada Granta, и внедорожники, на которых проще проходить по лесным массивам. Кроме того, в списке встречаются Kia Ceed, Renault Symbol, ВАЗ-2115 и Lada Vesta. Не исключено, что угнанными машинами могут пользоваться диверсионные группы противника: они передвигаются по лесам Курской области в российской форме с красными лентами на руках.