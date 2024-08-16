В ОДКБ прокомментировали атаку ВСУ на Курскую область

В Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) назвали атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область новым этапом эскалации конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

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В организации заявили, что внимательно следят за развитием ситуации. В ОДКБ добавили, что им к настоящему моменту не поступало обращений со стороны России в связи с ситуацией в Курской области.

Ранее в Германии раскрыли сценарий для Украины после атаки на Курскую область. Полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер заявил, что ВСУ будут отброшены назад в течение ближайших двух-трех недель.

До этого на Западе заявили о сомнениях лидеров Евросоюза в успехе атаки ВСУ на Курскую область. Один из европейских дипломатов заявил, что реакцию многих политиков можно охарактеризовать как «любопытство, помноженное на опасение и выжидание».