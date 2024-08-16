Появились кадры поражения кассетным «Искандером» двух установок Patriot

Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения комплексом "Искандер-М" сразу двух установок ЗРК Patriot РЛС AN/MPQ-65 ВСУ.

На кадрах видно, как аэроразведка засекла американскую зенитную систему в момент пуска противоракет. После чего по ней, второй стоявшей установки и РЛС по соседству был нанесен удар "Искандером". Судя по характерным множественным разрывам, была применена кассетная боевая часть. Это позволило накрыть больший участок.

Добавим, что ОТРК "Искандер" проявил себя в ходе СВО, как очень грозное и эффективное оружие. На его счет огромное количество пораженной западной техники, ЗРК, а также самолетов противника на аэродромах. Ракеты комплекса практически неуязвимы для ПВО.