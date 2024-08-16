В Хорватии возобновят обязательный призыв на военную службу

Министр обороны Хорватии Иван Анушич объявил о возобновлении с 1 января 2025 года обязательного призыва на военную службу. Об этом сообщает Associated Press.

По словам главы оборонного ведомства, подобное решение приняли из-за обострения напряженности в Европе и гонки вооружений между странами. Также Анушич отметил, что возобновление призыва связано с наращиванием военной мощи на Балканах.

Обязательный призыв на военную службу в Хорватии был отменен в 2008 году. Его заменили на добровольческую систему. На текущий момент численность войск республики оценивается в 18,6 тыс. человек.

В феврале глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш призвал страны НАТО ввести военную службу. По его словам, любой шаг по введению воинской повинности в Великобритании и других союзников по НАТО «будет иметь значение для защиты Европы от России».