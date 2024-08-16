Британский таблоид Daily Mail заявил, что британские танки Challenger 2 «играют ключевую роль» в атаках ВСУ по Курской области. Минобороны Британии не комментировало эту информацию, но политика Лондона позволяет Киеву использовать британское оружие для атак по России, за исключением ракет большой дальности Storm Shadow, отмечает таблоид.

Ранее из-за атак ВСУ в Курской области ввели режим ЧС федерального уровня и режим контртеррористической операции. Daily Mail отмечает, что в атаках под Курской областью участвует 82-я десантно-штурмовая бригада ВСУ, которая с 2023 года эксплуатирует британские танки.

Соратник Кадырова заявил об изменении тактики ВСУ в Курской области

Некоторые читатели газеты раскритиковали британское правительство. Они назвали использование Challenger 2 под Курской областью втягиванием Британии в «конфликт, которого никто не хочет».

«Вот почему наши военные массово покидают войска. У них самих нет никакой техники, никаких боевых стрельб из-за отсутствия боеприпасов», - написал читатель под ником Sidney RM42CDO.

«Два года назад большинство британцев едва ли знали, где находится Украина, а многие из тех, кто знал, считали ее частью России. Украина не имеет никаких исторических, географических, этнических, культурных или языковых связей с Британией, но по какой-то причине (без сомнения, денежной) Британия вмешивается», - добавил Petrovicz.