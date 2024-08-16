«Точка-У» упала возле энергетического объекта в Курской области

Днем в пятницу, 16 августа, в Курской области возле объекта, относящегося к энергетическому комплексу, упала ракета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

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В группе МЧС по разминированию заявили, что, по предварительным данным, речь идет о ракете «Точка-У». Сотрудники МЧС начали работы по откопке и обезвреживанию ракеты.

В течение первой половины дня пятницы в Курской области восемь раз объявлялась ракетная опасность. Также сигнал ракетной опасности звучал в Белгородской области.

Ранее в Курске возник пожар в жилом доме после падения сбитой украинской ракеты. Пострадали 13 человек, несущие конструкции дома повреждены не были.