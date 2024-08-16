Появились кадры уничтожения безэкипажных катеров ВСУ у берегов Крыма

Министерство обороны России опубликовало в своем Telegram-канале видео, на котором представлен процесс уничтожения безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) у берегов Крыма.

По данным оборонного ведомства, в операции задействовали вертолеты Ми-8 и Ка-29 морской авиации Черноморского флота. В ходе выполнения боевых задач российские военные уничтожили пять безэкипажных катеров, которые следовали к берегу полуострова.

До этого Минобороны сообщило, что силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили пять беспилотников ВСУ самолетного типа над акваторией Черного моря.

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В ночь на 16 августа губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российские системы ПВО отражали атаку украинских дронов в городе. По его словам, все службы были переведены в состояние боевой готовности.