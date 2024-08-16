«Отправка в один конец»: в Госдуме заявили о скором крахе ВСУ под Курском

Вооруженные силы Украины в скором времени ждет крах в Курской области, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. В беседе с NEWS.ru он выразил мнение, что «это последнее издыхание» украинской армии. По словам парламентария, отправка бойцов ВСУ в российский регион была «в один конец».

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Это отправка людей в один конец. [Владимиру] Зеленскому (президент Украины. — NEWS.ru) не важны люди. Ему важно показать, что он зашел на территорию РФ. Все остальное его уже не волнует. Это последнее их издыхание, — высказался депутат.

Как считает Водолацкий, решения Зеленского являются «актом отчаяния» с целью показать Западу, что у Киева все еще есть силы продолжать боевые действия. По мнению парламентария, группировка, которая была собрана для атаки на Курскую область, не успела даже пройти слаживание.

Решения, которые сегодня принял Зеленский и согласовал со своими западными кураторами, — это акт отчаяния с целью показать своим хозяевам, что еще есть возможность продолжать русофобскую политику и боевые действия Запада руками Украины. Та группировка, которая была собрана со всех подразделений по одному-два батальона рот, не прошли никакого слаживания, — добавил Водолацкий.

Ранее появилась информация, что участвующие в нападении на Курскую область военнослужащие ВСУ за месяц до этого прошли обучение в Великобритании. Они обучались ведению боев в городских условиях. В вылазке были задействованы в том числе подразделения, участвовавшие в боях у Авдеевки и Харькова.