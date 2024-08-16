В зоне СВО погиб блогер, предлагавший отсидеть в тюрьме вместо армии

Недавно мобилизованный украинский спортсмен и тренер Игорь Прокопенко, известный как блогер Батя Прокоп, погиб в зоне проведения специальной военной операции, сообщает издание «Страна.ua». По данным источника, о смерти заявили его сестра и товарищи. Блогер, в частности, прославился за счет ролика, в котором говорил, что лучше отсидеть в тюрьме, чем идти в армию.

Пользователи в комментариях написали, что Прокопенко погиб 2 августа на Харьковском направлении во время первого боевого задания.

Блогер в своих видео призывал вместо мобилизации в ВСУ отсидеть за решеткой. Прокопенко заявлял, что будет «больше чести» получить приговор за уклонение, поскольку тех, кто не хочет подчиняться государству, в тюрьме «нормально встретят». На фронте, отмечал он, заставляют воевать «непонятно за что, непонятно за кого, голые и босые». В результате он сам попал под мобилизацию и публиковал видео со службы.

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Ранее Вооруженные силы Украины отправили в район Кременной подразделение, которое состояло из женщин. ВСУ решили заменить одно из штурмовых соединений из числа мобилизованных. Вместо них женщины попали на первую линию фронта. Представитель силовых структур отметил, что они удерживают оборону.