Бойцы ВС России применили хитрость при ударах по Starlink и попали на видео

Бойцы группировки войск «Днепр» атаковали системы связи ВСУ в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, российские военные смогли уничтожить спутниковые антенны Starlink.

На опубликованных кадрах можно заметить, как бойцы примотали на скотч снаряды к квадрокоптерам, а затем отправили их в места дислокации ВСУ. Затем их сбросили прямо на системы связи ВСУ.

Противник прятал их в полуразрушенных домах, но не смог укрыться от зорких глаз российских воздушных разведчиков, — отметил Сальдо.

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Губернатор также добавил, что на Каховском направлении российские военные уничтожили дронами несколько антенн и ретрансляторов, используемых противником для управления своими беспилотниками. Он допустил, что после этой атаки интенсивность воздушных ударов ВСУ пойдет на спад.

Ранее командиры Вооруженных сил Украины пожаловались, что армия испытывает нехватку живой силы. В ВСУ наблюдается дефицит боеприпасов, у российских войск при этом десятикратное преимущество в артиллерийском огне. Командиры отметили, что «у русских всего больше», начиная с военных и заканчивая снарядами.