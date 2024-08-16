В Белоруссии сообщили о подготовке Киевом провокации

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин указал на высокую вероятность вооруженных провокаций с украинской стороны. Соответствующее заявление он сделал в ходе совещания у главы белорусского государства по вопросам военной безопасности, передает «БелТА».

© РИА Новости

Хренин оценил обстановку на южном операционном направлении как напряженную. По его словам, формирования Вооруженных сил и пограничной службы Украины продолжают совершенствование системы охраны границы и элементов эшелонированной обороны. Министр подчеркнул, что на всех участках вдоль государственной границы республики отмечается активная деятельность подразделений сил специальных операций и Службы безопасности Украины.

По его словам, со стороны Украины без остановки ведется разведка. Для этого Киевом задействованы беспилотные летательные аппараты, добавил Хренин.

«В условиях присутствия украинских вооруженных формирований в приграничных районах сохраняется высокая вероятность подготовки и проведения на нашей территории вооруженных провокаций», - заявил министр.

В минувшую субботу издание сообщило, что президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал усилить войсковые группировки на Гомельском и Мозырском тактических направлениях. Это произошло после вторжения в воздушное пространство Минска беспилотников ВСУ. О приказе Лукашенко сообщил министр обороны.