Вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Курской области неразумно, поскольку в ходе атаки Киев несет большие потери. Об этом пишет аналитик Лайл Голдштейн в материале для Responsible Statecraft. Газета.Ru

«Стоит задать вопросы касательно целесообразности вылазки ВСУ в Курскую область. Потери для украинской армии неизбежно высоки, особенно тогда, когда Россия сохраняет существенное преимущество в огневой мощи», — отметил эксперт. По словам Голдштейна, своей атакой ВСУ «значительно ослабили позиции» на остальных участках фронта, что является преимуществом для Российской армии. Он резюмировал, что подобные действия Киева приведут к «еще большей эскалации конфликта». Lenta.ru

До этого The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на аналитиков, писал, что ВСУ столкнутся с проблемами, связанными с поддержкой своего вторжения, так как линии снабжения растягиваются, в то время как ВС РФ перегруппировываются на фоне вторжения. ТАСС