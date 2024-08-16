Российский солдат сбил вражеский FPV-беспилотник прикладом автомата. Кадры, снятые на дрон, опубликовали в Telegram-канале «Шустрого» из спецназа «Ахмат».

На видео солдат, наблюдая за подлетающим дроном, взял автомат как дубину и ударил по подлетающему беспилотнику. Украинский дрон сдетонировал, однако боец, судя по всему, серьезно не пострадал и продолжил свой путь.

Это не первый случай необычного уничтожения дронов российскими войсками. Накануне в Сети распространили кадры с Харьковского направления — там военный одним ударом головы сбил беспилотник. Он сдетонировал, однако солдат не пострадал.

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Незадолго до этого на запись попал момент, на котором военнослужащий ВС РФ выстрелом из автомата сбил дрон, собиравшийся сбросить на их грузовик снаряд. После попадания из дрона вылетели искры, а прикрепленное к нему взрывное устройство упало и сдетонировало возле дороги.