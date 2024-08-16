Ряд украинских солдат, участвующих в нападении на Курскую область, за месяц до начала вторжения обучались в Британии ведению городских боев. Об этом сообщает газета Times.

В статье журналисты рассказывают об украинском военном по имени Адам, подразделение которого задействовали в нападении на Россию. Оно же принимало участие в боях у Авдеевки и Харькова.

«За месяц до того, как их отправили в Курскую область, некоторые члены подразделения были направлены в Англию, где они в течение нескольких дней обучались вместе с британскими солдатами», — пишет Times.

По информации издания, основное внимание при обучении украинских солдат уделялось рейдам на высотные здания. Иных подробностей тренировок не приводится.

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Напомним, что утром 6 августа подразделения ВСУ вторглись в Курскую область с целью захвата территории. Их продвижение удалось остановить. По данным Минобороны на 15 августа, за время боевых действий украинская армия потеряла до 2640 военных и 37 танков.