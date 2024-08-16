В ночь на 16 августа российские средства ПВО отразили групповой удар ВСУ ракетами ATACMS по Крымскому мосту. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным Минобороны, ВСУ запустили 12 ракет ATACMS. Все они были уничтожены. Также российские военные уничтожили украинский Су-27 на аэродроме базирования и три боевые машины системы залпового огня HIMARS.

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В ночь на 16 августа в Крыму сообщили об отражении атаки ВСУ на полуостров. Сообщалось, что средствами ПВО были сбиты украинские беспилотники и несколько безэкипажных катеров. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что местные жители и гражданские объекты не пострадали.