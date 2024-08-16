Российские войска уничтожили две РСЗО HIMARS на Украине

Телеканал Russia Today сообщил, что в ночь на 16 августа ВСУ лишились двух американских систем залпового огня HIMARS. Канал опубликовал кадры удара российских сил по украинским позициям.

По данным RT, системы HIMARS были уничтожены в районе села Мирополье Сумской области. Днем 15 августа также сообщалось об уничтожении в Сумской области HIMARS, из которой обстреливали Курскую область.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные за неделю уничтожили семь украинских систем HIMARS. Сообщалось, что эти системы были подготовлены для ударов по Крыму. В Минобороны подчеркнули, что HIMARS были уничтожены вместе с «обслуживавшими их иностранными операторами».