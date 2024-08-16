Жители Курской области нашли в лесу бойца Вооруженных сил Украины, истекавшего кровью, пишет Telegram-канал WarGonzo. Братья наложили раненому жгуты и передали ВС РФ. Во время перевязки они поговорили с военным ВСУ и объяснили российским солдатам, что он уже не является врагом.

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Попавший в плен украинский боец получил необходимую медицинскую помощь. Что касается братьев, то они не покидают Курскую область, чтобы помогать местным эвакуироваться.

Ранее жительница Курской области Наталья Порываева рассказала российским следователям о жестокости бойцов Вооруженных сил Украины. Женщина заявила, что в городе Судже ВСУ в упор расстреляли беременную девушку на глазах мужа и ребенка. Местные жители также пожаловались, что им приходилось спешно покидать свои дома вместе с детьми, опасаясь за свои жизни.

Военнослужащие ВСУ засняли и опубликовали видео, сделанное в приграничной зоне, на котором поиздевались над пожилым мужчиной. На ролике видно, что на украинских солдатах есть символика СС, в том числе на касках. Бойцы ВСУ окликнули пенсионер, имитируя немецкий акцент: «О, русский Иван! Как жизнь?» Мужчина стал отвечать, что ему 74 года и он заблудился. Позже стало известно, что пенсионер пропал.