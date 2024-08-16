Обстановка в Курской области для российских войск «нормальная». Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов. Газета.Ru

«Обстановка нормальная, подконтрольная [российским войскам]. Идет интенсивная работа по уничтожению противника. В принципе, за вчерашний день было выжжено очень много техники, уничтожено много противника», — отчитался Алаудинов. ТАСС

По его словам, ВСУ пытаются пробиться внутрь Курской области разными способами, однако их попытки не приводят к успехам. Российские военнослужащие продолжают работать и уничтожать противника на территории России. Lenta.ru