Стало известно об ударах по бетонным бункерам с генералами ВСУ

Российские силы уничтожили подземный бункер со старшими офицерами украинских спецслужб в Сумах, пишет «АиФ». Как отмечается, удар по нему наносился из комплекса «Искандер» баллистическими ракетами с фугасной боевой частью. Судя по некрологам, появляющимся в социальных сетях, счет идет на десятки старших офицеров СБУ. Минобороны данную информацию не комментировало.

Объект, по данным издания, располагался на территории Сумской биофабрики. В момент прилета в нем находились руководители подразделений военной контрразведки СБУ. После удара территорию вокруг оцепили, а в городе началась тотальная проверка местных жителей на их причастность к удару.

Ранее сообщалось, что российские силы поразили командный центр Государственного управления разведки Минобороны Украины. Как отмечается, он располагался в здании полиции в Кривом Роге. Минобороны России данную информацию не комментировало.

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Также же сообщалось, что об авиаударе российских ВКС по зданию, где проходило совещание офицеров теробороны ВСУ. Атака была осуществлена авиабомбами ФАБ в населенном пункте Цветковое в Запорожской области. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.