Российские военные нанесли удары по складам, технике и личному составу ВСУ в Кривом Роге. Как сообщили РИА Новости в местном подполье, солдат ВСУ планировали отправить из Кривого Рога под Курскую область.

Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев рассказал агентству, что в ночь на 16 августа было нанесено два удара в район станции «Червоная». По его словам, удары были нанесены «при полном молчании сирен».

«Вначале один мощный, затем много мелких, видимо сильная детонация. Потом все повторилось, но детонация была сильнее первой», - заявил Лебедев.

Источники Лебедева рассказали, что поражен был склад с боекомплектами и состав с военной техникой. Под удар попал и личный состав ВСУ, который вместе с техникой готовили к отправке под Курскую область.

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Ранее Лебедев сообщал, что в Кривом Роге было поражено здание подразделения «Метинвест», в котором танки и БМП обшивали металлическими сетками. Лебедев отмечал, что большая часть продукции отправлялась на аналогичные предприятия по всей Украине.