Голубев назвал последствия атаки БПЛА под Ростовом

Голубев: предварительно, при атаке БПЛА на склады под Ростовом пострадавших нет
Пострадавших в результате атаки беспилотника в Пролетарске Ростовской области, по предварительным данным, нет.
Об этом проинформировал в личном Telegram-канале после повторной воздушной атаки губернатор региона Василий Голубев.
«По предварительным данным, в результате воздушной атаки в Пролетарске никто не пострадал. Подразделения возобновили тушение», — написал он.
В Ростовской области на складах загорелось дизтопливо после падения обломков БПЛА
Ранее сообщалось, что в Ростовской области после атаки беспилотника загорелось дизельное топливо на складах.