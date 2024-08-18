Голубев назвал последствия атаки БПЛА под Ростовом

Пострадавших в результате атаки беспилотника в Пролетарске Ростовской области, по предварительным данным, нет.

Об этом проинформировал в личном Telegram-канале после повторной воздушной атаки губернатор региона Василий Голубев.

«По предварительным данным, в результате воздушной атаки в Пролетарске никто не пострадал. Подразделения возобновили тушение», — написал он.

В Ростовской области на складах загорелось дизтопливо после падения обломков БПЛА

Ранее сообщалось, что в Ростовской области после атаки беспилотника загорелось дизельное топливо на складах.