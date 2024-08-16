Два автомобиля сгорели в Белгородской области от удара БПЛА

Два автомобиля сгорели в селе Графовка Краснояружского района Белгородской области после атаки украинского беспилотника. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

© Официальный Telegram-канал губернатора Белгородской области

По его словам, дрон сбросил на частный сектор взрывные устройства. Кроме машин повреждения получили два частных домовладения: выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. Пострадавших среди людей нет.

Минувшей ночью Гладков также рассказал об обстреле села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. В одном частном доме были выбиты окна и поврежден забор. Также зафиксированы обрывы на линии электропередачи. Люди не пострадали.

Напомним, что 15 августа из-за обстрелов в Белгородской области ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Мероприятия по ликвидации последствий в таком случае финансируются из федерального бюджета.