Инвалида с тремя пальцами мобилизовали на Украине и определили в пулеметчики
На Украине мобилизовали инвалида третьей группы без двух пальцев. Вооруженные силы Украины (ВСУ) определили его в пулеметчики. Об этом рассказал сам мужчина, украинский военнопленный Вадим Гаврощенко.
В декабре прошлого года в Изюмском районе Харьковской области полиция остановила его для проверки документов и отправила в военкомат, поскольку по новому украинскому закону все отсрочки от призыва недействительны.
После прохождения медкомиссии он принес в военкомат справку о непригодности к военной службе, но его еще раз отправили в поликлинику.
— Опять дошел до травматолога, дал он направление в больницу, сделали снимки. Что я понял по его почерку — пригодный к службе, — передает слова Гаврощенко РИА Новости.
Сотрудники Минобороны России допросили пленных бойцов Вооруженных сил Украины, которые участвовали в атаке под Курском. По их словам, ВСУ пробыли в Курской области без боя ровно два часа, после чего их накрыла БТР.
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В ночь на 6 августа Вооруженные силы Украины обстреляли город Суджу в Курской области. Бои на территории России продолжаются до сих пор.