Спецоперация на Украине 16 августа: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 16 августа 2024 года.

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Минобороны заявило об уничтожении опорных пунктов ВСУ на авдеевском направлении

Российские войска уничтожили с закрытой огневой позиции опорные пункты противника, сообщает ТАСС.

Это произошло на авдеевском направлении. Танкисты получили координаты целей от расчетов разведывательных беспилотных летательных аппаратов. Экипаж танка совершил марш на позицию, беглым огнем из пушки уничтожив цели на дальности до 10 км.

Стрельба велась по навесной траектории с постоянной корректировкой огня.

Вертолеты Ми-28НМ уничтожили "Вихрями" скопление техники ВСУ в Курской области

Экипажи российских вертолетов Ми-28НМ в ночное время уничтожили ракетами «Вихрь» скопление живой силы, военной техники противника, сообщает ТАСС.

Это произошло в приграничном районе Курской области. Минобороны РФ показало кадры уничтожения техники и личного состава Вооруженных сил Украины.

По докладам разведки, все указанные цели были успешно уничтожены.

Расчеты "Рапир" оборудовали позиции в Курской области для уничтожения бронегрупп ВСУ

Расчеты российских противотанковых орудий «Рапира» калибра 100 мм оборудовали огневые позиции в приграничных районах Курской области для уничтожения мобильных бронированных групп противника, сообщает ТАСС.

Артиллеристы работают вместе с разведывательными подразделениями, ведущими воздушную разведку с помощью беспилотников.

«Рапира» предназначена бить прямой наводкой по тяжелой бронетехнике. При противотанковое орудие справляется и с другими целями. С закрытых позиций дальность стрельбы увеличивается.