Мобилизация: последние новости на сегодня 16 августа 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 16 августа 2024, в материале «Рамблера».

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Белоусов поздравил военных, участвовавших в освобождении Ивановки в ДНР

Глава Минобороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 74-й отдельной гвардейской мотострелковой Звенигородско-Берлинской орденов Суворова II степени и Кутузова бригады с освобождением Ивановки в ДНР, сообщает РИА Новости.

«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов направил телеграмму соединению, участвующему в специальной военной операции. Глава военного ведомства поздравил командование и личный состав 74-й отдельной гвардейской мотострелковой Звенигородско-Берлинской орденов Суворова II степени и Кутузова бригады с освобождением от врага населенного пункта Ивановка Донецкой Народной Республики», — сообщило военное ведомство.

Женщина пожертвовала 1,4 миллиона рублей для бойцов в Курской области

Жительница Псковской области пожертвовала более 1,4 миллиона рублей на закупки для псковских военнослужащих, которые находятся на передовой в Курской области, сообщает РИА Новости.

Неизвестная обратилась в региональный центр добровольчества. Она попросила помочь ей в приобретении гуманитарной помощи и купить для военных «все, что нужно». На сумму более 1,4 миллиона рублей были закуплены военная форма, тактическая амуниция, медикаменты, носилки, жгуты, спальники, фонари, газовые горелки и другое.

Женщина пожелала сохранить анонимность.

Сахалин передал в зону СВО партию БПЛА и мобильных генераторов

Сахалин передал военным в зоне проведения специальной военной операции очередную партию беспилотников и другого оборудования, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство области.

Масштабную работу по оказанию помощи армии власти региона проводят с 2022 года. В зону спецоперации в адрес 68-го армейского корпуса регулярно отправляются крупные партии специального оборудования и снаряжения.

По инициативе властей в регионе запущен проект «Сопричастность». В его рамках бойцы, призванные из Сахалинской области, получают адресные посылки от своих родственников.