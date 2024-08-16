ФСБ опубликовала архив об украинских националистах в Крыму в годы войны

Управление ФСБ по по Республике Крым и городу Севастополю опубликовало архивные материалы о деятельности «Организации украинских националистов»* в Крыму в годы Великой Отечественной войны.

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Как пишет ТАСС, материалы включают протоколы допросов руководителей и участников нацистской организации, живших в Крыму, анкеты арестованных, их биографии, постановления об избрании в их отношении меры пресечения.

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Ранее Управление ФСБ России по Крыму и Севастополю передало мемориальному комплексу «Красный» рассекреченные данные о местах расстрелов и захоронений узников концлагеря времён Великой Отечественной войны, расположенного под Симферополем.

* Организация украинских националистов — «Украинская повстанческая армия» (ОУН-УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).