Минометчики группировки войск "Запад" уничтожили скопление живой силы ВСУ

Расчеты 120-мм минометов 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск уничтожили скопление живой силы ВСУ на одном из участков в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"Военнослужащие развернули минометы, навели их с использованием беспилотного летательного аппарата, обнаружили цели, провели выверку координат и нанесли заградительный огонь. При выполнении огневых задач расчеты 120-мм минометов уничтожили скопление живой силы ВСУ", - рассказали в военном ведомстве.

В МО РФ отметили, что минометчики ежедневно выполняют боевые задачи по уничтожению противника. Расчеты создали сеть укрытых огневых точек для сокращения времени свертывания и нанесения огневого поражения.