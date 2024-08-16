Экипаж танка Т-72Б3 уничтожил опорные пункты ВСУ на авдеевском направлении

Военнослужащие экипажа танка Т-72Б3 группировки войск «Центр» уничтожили огнем с закрытой огневой позиции опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении СВО. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.
«Танкисты получили координаты целей от расчетов разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Используя рельеф местности, экипаж танка совершил марш на заранее подготовленную позицию, оперативно навел боевую машину на цель, после чего беглым огнем из пушки калибра 125 мм осколочно-фугасными снарядами успешно уничтожили цели на дальности до 10 км», — сообщили в российском военном ведомстве
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Как уточнили в Минобороны, стрельба велась по навесной траектории с постоянной корректировкой огня.
«Навожусь на них и стреляю. С закрытых и на прямою наводку выезжаем, было такое что на 300 метров к ним подъезжали и работали», — цитируют в ведомстве наводчика-оператора с позывным Большой.