Экипаж танка Т-72Б3 уничтожил опорные пункты ВСУ на авдеевском направлении

Военнослужащие экипажа танка Т-72Б3 группировки войск «Центр» уничтожили огнем с закрытой огневой позиции опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении СВО. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

© РИА Новости

«Танкисты получили координаты целей от расчетов разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Используя рельеф местности, экипаж танка совершил марш на заранее подготовленную позицию, оперативно навел боевую машину на цель, после чего беглым огнем из пушки калибра 125 мм осколочно-фугасными снарядами успешно уничтожили цели на дальности до 10 км», — сообщили в российском военном ведомстве

Войска группировки "Центр" взяли штурмом 35 опорных пунктов ВСУ

Как уточнили в Минобороны, стрельба велась по навесной траектории с постоянной корректировкой огня.