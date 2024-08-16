В России создали усовершенствованный аналог украинской "Бабы-яги"

В России разработали ударный дрон «Ночная ведьма», сообщает РИА Новости.

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Как заявил представитель компании «Гроза», разработчика системы, он способен сбрасывать четыре боеприпаса и является усовершенствованным аналогом украинской «Бабы-яги» большого размера, с шумными пропеллерами, небольшой скоростью и низким полетом.

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«Ночная ведьма» — это ударный дрон для сброса с высоты боевых зарядов в ночное время, а также для перевозки грузов, провизии на дальние расстояния. У аппарата широкополосная связь — на нестандартной частоте. В конструкции пока используются импортные комплектующие, однако в ближайшее время производство комплектующих планируется локализовать.

Первые 50 дронов уже отправлены в зону проведения специальной военной операции. Сборка каждого дрона занимает сутки. Связь позволяет на 50 километров организовать видеотрансляцию.

Ударный дрон имеет крейсерскую скорость 60 километров в час, массу полезной нагрузки — до 20 килограммов, время полета с нагрузкой 10 килограммов - 40 минут, помехозащищенную навигацию, камеру с тепловизором и десятикратным оптическим зумом и 32-кратным цифровым.