На Украине сообщили о взрывах в Киеве

В Киеве произошли взрывы. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

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«Взрывы в городе. Работают силы ПВО. Пребывайте в укрытиях!» — написал он.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, ранее в Киева была объявлена воздушная тревога.

Взрывы произошли в Киеве

Ранее в одном из кафе Киева взорвалась граната. Кличко сообщил, что взрыв произошел на улице Рейтарской. В результате срабатывания учебной гранаты случилось задымление помещения.

10 августа в нескольких городах Украины произошли взрывы. Звук взрыва был слышен в Сумах, после этого серия взрывов раздалась в Харькове, предположительно, за пределами города.