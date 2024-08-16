СМИ: В ВСУ рассказали о провале попытки нападения на Белгородскую область

Вооруженные силы Украины попытались атаковать Белгородскую область, но атака провалилась и привела к гибели многих украинских боевиков, сообщила Washington Post.

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Издание ссылается на слова трех украинских военных, в том числе одного командира ВСУ. Washington Post пишет, что Белгородская область подготовилась, там были противотанковые заграждения и мины, а украинские войска, участвовавшие в нападении, почти сразу попали под интенсивные обстрелы артиллерии, атаки беспилотников, авиаудары, передает ТАСС.

Удар по пытавшимся прорваться в Белгородскую область бойцам ВСУ попал на видео

Боевик ВСУ с позывным Хакер сообщил, что все члены его группы оказались ранены при атаке в районе Колотиловки «четыре дня назад». Хакер сказал, что боялся за свою жизнь, так как украинские военные не знали местности, им приходилось действовать вслепую.

Как пишет Washington Post, он сообщил, что «многие солдаты были контужены или тяжело ранены, а другие были убиты, их пришлось оставить». Из-за интенсивных обстрелов «выжившим пришлось укрываться в русских окопах в течение нескольких дней», пока за ними не приехала бронетехника для эвакуации.

Издание отмечает, что «ужасные бои резко контрастировали с почти праздничным настроением украинских чиновников».

Напомним, сообщалось о танковой атаке ВСУ на погранпереход «Колотиловка» в Белгородской области. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об усилении активности ВСУ на границе Краснояружского района и начале эвакуации местных жителей в безопасные места. В Белгородской области введен режим ЧС федерального уровня.