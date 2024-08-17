Командир спецназа «Ахмат» озвучил потери ВСУ на Курском направлении

Российские бойцы за сутки уничтожили пять боевых бронированных машин, столько же пикапов, робот-дрон разминирования и танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курском направлении, сообщил в своем Telegram-канале командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. По его словам, противник бросает в этот регион все силы и средства.

День у нас был очень насыщенный, тяжелый. Весь день с раннего утра шли тяжелые бои. Противник в нашем направлении бросал все возможные и невозможные силы. <...> Все, что попадалось нам сегодня под руку, мы уничтожали, — подчеркнул военный.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ объявила, что потери украинских сил в результате недельных боев на полях специальной военной операции превысили 14,5 тысячи человек. Также в течение семи дней на линии боевого соприкосновения сдались в плен 57 военнослужащих противника, передали в оборонном ведомстве.

До этого командир спецназа «Ахмат» объявил, что бойцы ВС России зачистили от украинских подразделений село Мартыновка в Курской области. По его словам, начались бои за населенные пункты на Суджанском направлении. В частности, российские войска защищают от сил противника Черкасское Поречное и Русское Поречное.