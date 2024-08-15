Погиб рассказавший об огромных потерях ВСУ в Крынках украинский офицер

Погиб офицер ВСУ с позывным «Нож», раскрывший информацию об огромных потерях украинских подразделений во время боев в селе Крынки в Херсонской области, рассказал военкор Руслан Татаринов. Об этом пишут «Аргументы и факты».

По данным корреспондента, командир был известен тем, что в эфире украинского телеканала рассказал о боях в Крынках, «что все там нелепо было и потери ВСУ в Крынках были тысячные».

«Сообщают о ликвидации командира с позывным «Нож», — отметил Татаринов.

Военкор резюмировал, что «правда наказуема на Украине».

Почти 800 украинских военных исчезли в Крынках. Что известно о пропаже полка ВСУ?

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что потери ВСУ в Крынках значительно превышают отметку в 5 тыс. человек.