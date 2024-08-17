Пентагон заключил сделку на $12,5 млрд для модернизации ВВС США в мире

В Пентагоне сообщили о сделке на сумму $12,5 млрд с несколькими компаниями для модернизации и обслуживания инфраструктуры ВВС США в мире.

«Этот контракт предоставляет набор квалифицированных источников модернизации, эксплуатации и обслуживания сетевой инфраструктуры во всех местах расположения департамента Военно-воздушных сил», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Работы по всему миру планируется завершить к 15 августа 2034 года.

Ранее США одобрили возможную продажу военных вертолётов Словакии на $600 млн.

Также Госдеп согласовал продажу Дании 84 ракет «воздух — воздух».