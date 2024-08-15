США одобрили продажу ФРГ ракет для Patriot на $5 млрд.

Госдеп США одобрил продажу ФРГ ракет для Patriot на $5 млрд. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Агентства по сотрудничеству в области безопасности, входящего в состав Пентагона.

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В ведомстве пояснили, что Берлин запросил у Вашингтона возможность закупки до 600 ракет данного типа, а также сопутствующее оборудование, тренировочные программы и запчасти.

Предполагаемая сделка послужит интересам внешней политики США путем поддержки их ключевого союзника в Европе, выступающего в качестве «важной силы в интересах политической и экономической стабильности региона», отметили в Агентстве.

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Ранее сообщалось, что Госдеп одобрил продажу Израилю тактических транспортных средств, ракет средней дальности, боеприпасов для танков и минометов на общую сумму свыше $1,5 млрд.