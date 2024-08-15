Российские морпехи угнали у ВСУ американский Hammer под Курском

Военнослужащим 810-й гвардейской бригады морской пехоты Вооруженных сил Российской Федерации удалось угнать американский бронеавтомобиль Hammer у солдат ВСУ на территории Курской области. Кадрами, на которых запечатлена угнанная техника, поделился боец с позывным «Витязь» в Сети.

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На видео пехотинец едет на трофейной машине и радостно заявляет, что та была добыта у Вооруженных сил Украины.

До этого в социальных сетях активно распространялась информация, что морпехам 810-й гвардейской бригады уничтожить колонну бронетехники из 11 машин ВСУ. Однако Hammer российские солдаты решили оставить в качестве трофея.

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В ночь на 6 августа Вооруженные силы Украины обстреляли город Суджу в Курской области. После этого отряды ВСУ попытались прорваться на территорию региона. Боевые действия на территории России продолжаются до сих пор. О главных событиях на поле боя в Курской области за прошедшие сутки — в материале «Вечерней Москвы».