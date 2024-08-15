В Пентагоне ответили на вопрос о передаче новых дальнобойных ракет ВСУ

Представитель Пентагона ответил на вопрос о том, планирует ли президент США Джо Байден отправить Украине новую партию крылатых ракет дальнего радиуса. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам собеседника агентства, в Пентагоне ничего не слышали о подобном решении. При этом совете национальной безопасности Белого дома на подобный вопрос отвечать отказались.

«Мне об этом решении неизвестно», — сообщил представитель Пентагона.

Ранее в США заявили, что в ближайшие дни собираются предоставить Украине дополнительную военную помощь.