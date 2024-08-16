Село в Белгородской области частично обесточено после обстрела ВСУ

Новая Таволжанка в Белгородской области частично осталась без света после украинского обстрела. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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«По предварительной информации, в одном частном доме выбиты окна и поврежден забор. Также есть обрывы на линии электропередачи — часть села временно остаётся без света. Информация о последствиях уточняется. Оперативные и аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ», — пишет Гладков.

Губернатор уточнил, что пострадавших в результате обстрела нет.

ВСУ обстреляли село Беленькое в Белгородской области

До этого Вооруженные силы Украины атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области.

Обстрелам подверглись также частное домовладение в селе Старый Хутор в Валуйковском районе области и оборудование на территории сельскохозяйственного предприятия на хуторе Леоновка.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.