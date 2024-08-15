Алаудинов жестко раскритиковал некоторых военкоров

Telegram-канал «Операция Z» является проукраинским и работает на врага, заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Таким образом он отреагировал на опубликованный каналом видеоролик, на котором «натовские журналисты» ездят по Судже в Курской области и проводят съемки. При этом авторы канала в подписи к публикации спросили, что теперь скажет Апти Алаудинов.

Я скажу — у тебя спрашивалка не выросла, чтобы у меня что-то спрашивать. И не такой петух, как ты, должен у меня что-то спрашивать. Я свою работу знаю, делаю, я воюю. И делаю все, чтобы такие петухи, как ты, не могли посеять панику в наших рядах, — сказал он в записанном видеообращении к авторам канала.

Ранее командир «Ахмата» обратился к лицам, «всхлипывающим» о ситуации на Курском направлении. Алаудинов отметил, что утро началось с активизации противника. Однако атака на подконтрольном ему участке была отражена. Алаудинов добавил, что ВСУ «встречают красиво» на соседнем участке.

Командир спецназа «Ахмат» рассказал о ситуации в Курской области

Командир «Ахмата» также сообщал, что Вооруженные силы Украины снимали резервы с передовой для атаки в Курской области. Речь идет о порядка 12 тысячах солдат. По словам Алаудинова, противник снимает с передовых позиций зоны СВО «все что можно».