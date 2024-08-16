Американские власти не хотят разрешать Киеву применять дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по территории Курской области, поскольку их запасы ограничены, сообщает CNN.

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По данным телеканала, нежелание США связано не с риском эскалации, а с тем, что у страны ограничены запасы ракет, поэтому их лучше использовать для ударов по объектам в Крыму, считают в Вашингтоне.

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На Западе также обеспокоены тем, что Киев бросил в Курскую область часть своих наиболее опытных войск, а Россия может использовать появившиеся слабые места на других участках фронта.

Ранее стало известно, что нападение Вооруженных сил Украины на Курскую область было спланировано при участии спецслужб Запада и Североатлантического альянса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».